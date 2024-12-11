Москва, 11 декабря, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Москва не располагает информацией о якобы казни Сулеймана Асада, двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада. Об этом 11 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Hussein Malla/AP/TASS

«Не располагаем информацией», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что Россия внимательно следит за ситуацией в Сирии и поддерживает контакты с теми, кто находится у власти в этой стране.

«Это необходимо, поскольку там находится наша база, там находится наше диппредставительство. И вопросы, связанные с обеспечением безопасности этих наших объектов, чрезвычайно важны и носят первостепенное значение», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что Москва будет и дальше очень внимательно следить за происходящим и исходить из тех реалий, которые складываются на земле.

Ранее ряд СМИ написал, что в сирийской провинции Латакия якобы публично казнили Сулеймана Асада.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря МИД РФ сообщил, что Башар Асад решил оставить пост президента Сирии и покинул республику, дав поручение мирно передать власть. После этого он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

Песков 9 декабря заявил, что решение о предоставлении политического убежища Асаду и его семье принял лично президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что не знает, где сейчас находится экс-президент Сирии.

Россия несколько лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, заявлял ранее президент РФ. При этом ещё в 2015 году глава государства отмечал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».

11 декабря Песков отметил, что специальная военная операция является для России абсолютным приоритетом, поэтому события в Сирии не отразятся на её проведении. Он подчеркнул, что российские власти должны обеспечить интересы безопасности страны и россиян, добавив, что СВО продолжается и все поставленные в ходе неё цели будут достигнуты.