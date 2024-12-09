Москва, 9 декабря, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Решение предоставить политическое убежище бывшему сирийскому лидеру Башару Асаду и его семье принял президент РФ Владимир Путин. Об этом 9 декабря заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости

«Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», — ответил он на соответствующий вопрос.

Песков также заявил, что не знает, где находится бывший президент Сирии. Представитель Кремля, отметил, что не может рассказать что-то ещё, так как официальных сообщений о предоставлении убежища бывшему президенту Сирии не было.

На вопрос журналистов, планирует ли Путин встречаться с Асадом, пресс-секретарь сообщил, что пока этой встречи нет в рабочем графике российского лидера.

8 декабря телеканал Al Jazeera сообщил, что сирийская вооружённая оппозиция зашла в Дамаск. В тот же день МИД России заявил, что Асад после переговоров с участниками вооружённого конфликта оставил пост президента Сирии и покинул страну, распорядившись провести мирную передачу власти.

О прибытии Асада с семьёй в Москву 8 декабря сообщило ТАСС, ссылаясь на источник. Собеседник издания заявил, что Россия приняла решение принять бывшего сирийского лидера из гуманитарных соображений.

Член сирийского оппозиционного национального совета Анас аль-Абда 9 декабря заявил о важности хороших отношений с Россией. Он отметил, что это в интересах обеих стран.

Россия много лет поддерживала правительство Сирии, когда оно вело борьбу с террористическими группами. При этом Путин отмечал, что Россия будет помогать руководству республики, пока сирийцы сами сражаются. В 2015 году он подчеркнул, что россияне не будут «большими сирийцами, чем сами сирийцы», и не станут решать их внутренние дела.

В сентябре 2019 года Путин заявил, что Россия всегда выступала за политический диалог между различными сторонами в Сирии. Государственное устройство страны будут определять её граждане, добавил он.

В настоящее время армия России сосредоточилась на проведении специальной военной операции на Украине. Российский президент в сентябре 2024 года очередной раз подчеркнул, что все заявленные задачи спецоперации будут выполнены.