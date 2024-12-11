Москва, 11 декабря, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Специальная военная операция является для России абсолютным приоритетом, и поэтому на её проведении не отразятся события в Сирии. Об этом 11 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

BILAL ALHAMMOUD/EPA/ТАСС

«Специальная военная операция является абсолютным приоритетом для нашей страны», — сказал он в ответ на вопрос о том, может ли ситуация в Сирии отразиться на ходе проведения спецоперации.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские власти должны обеспечить интересы безопасности страны и россиян, добавив, что СВО продолжается и все поставленные в ходе неё цели будут достигнуты.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Министерство иностранных дел России сообщило, что Башар Асад решил оставить пост президента Сирии и покинул республику, дав поручение мирно передать власть. После этого он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

Песков 9 декабря заявил, что решение о предоставлении политического убежища Асаду и его семье принял лично президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что не знает, где сейчас находится экс-президент Сирии.

Россия несколько лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, заявлял ранее президент РФ. При этом ещё в 2015 году глава государства отмечал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», потому что данная проблема является внутренним делом Дамаска. Вместе с тем российская сторона всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

Сейчас армия России сосредоточена на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял российский лидер, все они будут выполнены.