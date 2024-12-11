Сеул, 11 декабря, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён попытался покончить с собой в следственном изоляторе в Сеуле, где он находится из-за подозрений в госизмене. Об этом в среду, 11 декабря, сообщило информагентство Yonhap со ссылкой на исправительные службы республики.

SHAWN THEW/EPA/ТАСС Ким Ён Хён

«Вчера примерно в 23:52 (17:52 МСК) дежурный сотрудник обнаружил, что он пытался совершить суицид в туалете места ожидания перед выдачей ордера», — заявил глава пенитенциарной службы минюста страны Син Ён Хэ.

Он добавил, что сотрудники учреждения немедленно среагировали на инцидент: открыли дверь, после чего экс-министр прекратил попытку суицида. Сейчас состояние Ким Ён Хёна стабильное, он помещён под охрану.

Как передавало ИА Регнум 8 декабря, экс-министра национальной обороны арестовали по подозрению в государственной измене. Следственные мероприятия проводились в рамках расследования обстоятельств введения президентом страны Юн Сок Ёлем военного положения. Ким Ён Хён 5 декабря успел подать в отставку, президент её принял. По данным следствия, именно бывший министр предложил Юн Сок Ёлю ввести военное положение и лично отдал приказ о направлении военных в здание Национального собрания 3 декабря для обеспечения его соблюдения.

По закону Южной Кореи подозреваемых можно арестовать без ордера, если есть веские основания полагать, что было совершено серьёзное преступление, или если есть опасения, что они могут уничтожить улики.

3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка.

Решение о военном положении президент принял после экстренного ночного совещания. Он заявил, что оппозиция ведёт антигосударственную деятельность и готовит мятеж. Отмечалось, что оппозиционная Демократическая партия пыталась выдвинуть импичмент государственному аудитору и главному прокурору страны. Южнокорейское министерство обороны созвало совещание первых лиц военного руководства, на котором их призвали усилить бдительность на фоне политической нестабильности.

Вскоре командующий военным положением в Южной Корее Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий. 4 декабря парламент Южной Кореи внёс на рассмотрение вопрос об объявлении импичмента Юн Сок Ёлю за его решение ввести военное положение. Для отстранения президента от власти необходимо было 200 голосов парламентариев. Предложение об объявлении импичмента поддержал 191 депутат от оппозиции. Парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту из-за недостаточного количества голосов.