Сеул, 8 декабря, 2024, 04:59 — ИА Регнум. В Южной Корее прокуратура задержала экс-министра национальной обороны Ким Ён Хёна по подозрению в государственной измене. Мероприятия проводились в рамках расследования обстоятельств введения президентом страны Юн Сок Ёлем военного положения. Об этом стало известно Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Отмечается, что Ким Ён Хён 5 декабря успел подать в отставку, президент её принял.

По информации агентства, именно бывший министр предложил Юн Сок Ёлю ввести военное положение и лично отдал приказ о направлении военных в здание Национального собрания 3 декабря для обеспечения его соблюдения.

Прокуроры допрашивают чиновника. По закону страны подозреваемых можно арестовать без ордера, если есть веские основания полагать, что было совершено серьёзное преступление, или если есть опасения, что они могут уничтожить улики.

Штаб-квартира специального расследования планирует запросить ордер на официальный арест фигуранта в течение 48 часов после его задержания.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка.

Решение о военном положении президент принял после экстренного ночного совещания. Он заявил, что оппозиция ведёт антигосударственную деятельность и готовит мятеж. Отмечалось, что оппозиционная Демократическая партия пыталась выдвинуть импичмент государственному аудитору и главному прокурору страны. Южнокорейское министерство обороны созвало совещание первых лиц военного руководства, на котором их призвали усилить бдительность на фоне политической нестабильности.

Вскоре командующий военным положением в Южной Корее Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий. 4 декабря парламент Южной Кореи внёс на рассмотрение вопрос об объявлении импичмента Юн Сок Ёлю за его решение ввести военное положение. Для отстранения президента от власти необходимо было 200 голосов парламентариев. Предложение об объявлении импичмента поддержал 191 депутат от оппозиции. Парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту из-за недостаточного количества голосов.

7 декабря президент публично принёс извинения за решение ввести в Южной Корее военное положение. Также он пообещал не совершать подобного впредь и не пытаться избежать ответственности.