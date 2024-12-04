Сеул, 4 декабря, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Парламент Южной Кореи внёс на рассмотрение вопрос об объявлении импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю за его решение ввести военное положение, пишет Reuters.

The Presidential Office

«Парламент Южной Кореи в четверг (прим. по местному времени) формально внёс предложение об импичменте Юн Сок Ёлю«, — указало агентство.

Уточняется также, что голосование по поводу вынесения импичмента должно быть проведено в течение 24-72 часов.

Как передавало ИА Регнум, ранее Юн Сок Ёль ввёл военное положение в Южной Корее на фоне угрозы импичмента. По словам главы корейского государства, введение военного положения стало «неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности людей, а также устойчивости страны от действий антигосударственных сил». Отмечено, что оппозиционная Демократическая партия попыталась выдвинуть импичмент государственному аудитору и главному прокурору страны.

Ведущая оппозиционная партия Южной Кореи призвала привлечь Юн Сок Ёля к ответственности за введение военного положения. Представитель партии Ким Мин Сок подчеркнул, что глава государства нарушил конституцию страны и должен за это ответить.

Правительство Южной Кореи проголосовало и утвердило предложение Юн Сок Ёля отменить военное положение. Всех привлечённых к обеспечению военного положения военнослужащих отозвали, они вернулись на места базирования. Также расформировали командование военным положением.

Глава правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун выразил сожаление и извинился за решение президента о введении военного положения в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вызывает беспокойство, в Москве внимательно следят за её развитием. Посольство России в Сеуле, в свою очередь, призвало россиян, находящихся в Южной Корее, отказаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Россия рассчитывает, что последние события в Южной Корее не окажут влияние на общественно-политическую стабильность на Корейском полуострове. Она также призвала россиян в Южной Корее находиться «в контакте с российским посольством».