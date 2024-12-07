Сеул, 7 декабря, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту республики Юн Сок Ёлю из-за недостаточного количества голосов. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщило корейское агентство Yonhap.

YONHAPEPA/ТАСС

Уточняется, что почти все депутаты правящей Партии народной власти (ПНВ) бойкотировали это голосование. Отмечено также, что ещё три депутата ПНВ всё же приняли участие в голосовании и поддержали импичмент.

Таким образом, вместе с голосами 192 депутатов оппозиционных партий в сумме получилось 195 голосов. При этом для принятия решения о вынесении импичмента необходимо набрать кворум в 200 голосов. Всего в парламенте представлено 300 депутатов.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл военное положение в Южной Корее на фоне угрозы импичмента. По словам главы государства, это решение стало «неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности людей, а также устойчивости страны от действий антигосударственных сил». Отмечалось, что оппозиционная Демократическая партия попыталась выдвинуть импичмент государственному аудитору и главному прокурору страны.

4 декабря парламент Южной Кореи внёс на рассмотрение вопрос об объявлении импичмента Юн Сок Ёлю за его решение ввести военное положение. Для отстранения президента от власти необходимо 200 голосов парламентариев. Предложение об объявлении импичмента поддержал 191 депутат от оппозиции.

7 декабря президент публично принёс извинения за решение ввести в Южной Корее военное положение. Также он пообещал не совершать подобного впредь и не пытаться избежать ответственности.