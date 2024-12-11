Нью-Йорк, США, 11 декабря, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена в оставшийся месяц может ужесточить ограничения против экспорт российской нефти. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Максим Богодвид/РИА Новости

Отмечается, что администрация Байдена рассматривает принятие ограничений против российской нефти, аналогичных тем, которые были введены против Ирана. Так, ограничения будут касаться и покупателей нефти из России.

По данным источников агентства, администрация Байдена также взвешивает новые санкции, направленные на танкерный флот, который Россия якобы использует для транспортировки своей нефти. Другие детали возможных новых мер всё ещё прорабатываются, отмечается в материале.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря провалилась очередная попытка Евросоюза утвердить 15-й пакет санкций против РФ. В рамках этого пакета Еврокомиссия предложила внести в список более 50 физических лиц и около 40 организаций, заморозив их активы и запретив поездки. Список также включал в себя запрет на вход в европейские порты и доступ к перевозкам для более чем 45 российских нефтяных танкеров.

4 декабря президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума ВТБ «Россия зовёт!» отметил, что в 2022 году ряд западных стран разрушили торговые отношения с Россией, складывавшиеся десятилетиями, и тем самым проявили себя как ненадёжные партнёры. РФ в настоящее время укрепляет свои связи с перспективными партнёрами, добавил глава государства.

7 ноября на заседании клуба «Валдай» российский лидер также заявлял, что количество западных санкций и иных карательных мер в отношении России не имеет аналогов в истории. Однако, по словам Путина, попытка Запада отправить Россию «в нокаут» лишь доказала, что страна нужна миру.