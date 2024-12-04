Москва, 4 декабря, 2024, 15:35 — ИА Регнум. В 2022 году ряд западных стран разрушили торговые отношения с Россией, тем самым проявив себя как ненадёжные партнёры, заявил 4 декабря президент Владимир Путин.

Григорий Сысоев/РИА Новости

В результате таких действий были разорваны логистические цепочки, формировавшиеся десятилетиями, сказал глава государства в ходе выступления на форуме «Россия зовёт!».

«Вы знаете, что в 2022 году наши предприниматели, компании, целые отрасли столкнулись с серьёзными вызовами из-за действий некоторых, скажем аккуратно, некоторых стран. Или, точнее, их руководящих элит. Эти страны проявили себя как ненадёжные партнёры: были поставлены под удар или даже разрушены многие логистические цепочки, операционные связи, которые нарабатывались десятилетиями», — сказал Путин.

Россия в настоящее время укрепляет свои связи с перспективными партнёрами, добавил президент.

Как передавало ИА Регнум, в октябре на саммите БРИКС в Казани Путин отметил, что доля членов организации в мировой экономике по итогам 2024 года составит около 37% и уверенно превысит долю государств «группы семи» (G7).

В своём выступлении президент также указал, что для формирования более справедливых условий в мировой экономике необходимо также запустить механизм консультаций БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации.