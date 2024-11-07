Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Количество западных санкций и иных карательных мер в отношении России не имеет аналогов в истории, однако это не сломило страну, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Совсем недавно коллективный Запад, так называемый коллективный Запад предпринял беспрецедентную попытку отлучить Россию от мировой системы — экономической и политической. Объём санкций, карательных мер, применяемых к нашей стране не имеет аналогов в истории», — сказал российский лидер.

Путин уточнил, что несмотря на попытку Запада отправить Россию «в нокаут», эта ситуация лишь доказала, что она нужна миру.

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