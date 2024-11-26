Вашингтон, 26 ноября, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Евросоюз планирует ограничить деятельность российских нефтяных танкеров. Об этом 26 ноября сообщило американское агентство Bloomberg.

GTraschuetz Нефтяной танкер

По данным издания, в рамках 15-го пакета санкций Еврокомиссия предлагает внести в список более 50 физических лиц и около 40 организаций, заморозив их активы и запретив поездки.

«Новый набор мер, который всё ещё может быть изменен, также включает в себя запрет на вход в европейские порты и доступ к рискованным перевозкам для более чем 45 российских нефтяных танкеров», — указали в статье.

В основном рестрикции в ЕС намерены ввести против российских военных производителей и ряда китайских фирм, имеющих отношение к военно-промышленному комплексу РФ, продолжили в материале издания.

Кроме того, ЕС предлагает ввести санкции против организаций, якобы помогающих России получать военные технологии и базирующихся в Сербии, Иране, Индии, Таиланде, ОАЭ. Также блок настаивает на введении санкций против военных чиновников из КНДР, которые якобы причастны к отправке в Россию своих военных.

Как сообщало ИА Регнум, Европарламент (ЕП) собирается принять резолюцию с призывами к новым санкциям против танкеров, перевозящих нефть из России, а также с запретом входить таким судам в Ла-Манш. ЕП также призвал страны с международными проливами требовать раскрытия информации о страховании от разливов нефти со всех судов, проходящих через их воды.

Кроме того, парламентарии предложили запретить перевалки российской сырой нефти и нефтепродуктов с судна на судно в водах ЕС, задействовать необходимые ресурсы для выявления и пресечения таких операций по перевалке, в частности запретив стоянку на якоре и заправку таких судов в водах ЕС.

Великобритания 17 октября ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырёх танкеров для перевозки сжиженного природного газа. В конце сентября Лондон в рамках антироссийского санкционного режима ввёл ограничения в отношении пяти судов-газовозов и двух компаний из РФ.