Брюссель, 7 декабря, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Страны Евросоюза вновь не смогли утвердить 15-й пакет антироссийских санкций из-за двух государств, выступивших против, пишет агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Представители стран Европейского союза не смогли в пятницу (6 декабря. — Прим. ред.) одобрить 15-й пакет санкций в отношении России, который включал продление для Чехии срока импорта российской нефтепродуктовой продукции, поступающей в основном через Словакию», — указано в публикации.

По данным агентства, на обсуждении введения пакета санкций затрагивался вопрос продления для Чехии срока импорта дизельного топлива и других продуктов из российской нефти, произведённых на словацком НПЗ Slovnaft.

Уточняется, что санкции планировалось ввести также в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть. В материале не указано, какие именно страны в итоге выступили против, однако говорится, что попытки утвердить этот пакет санкций продолжатся.

Как передавало ИА Регнум, в рамках 15-го пакета санкций Еврокомиссия предложила внести в список более 50 физических лиц и около 40 организаций, заморозив их активы и запретив поездки. Список также включал в себя запрет на вход в европейские порты и доступ к перевозкам для более чем 45 российских нефтяных танкеров.

В основном рестрикции в ЕС намерены ввести против российских военных производителей и ряда китайских фирм, имеющих отношение к военно-промышленному комплексу РФ. Кроме того, ЕС предлагает принять санкции против организаций, якобы помогающих России получать военные технологии и базирующихся в Сербии, Иране, Индии, Таиланде, ОАЭ.

4 декабря президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума ВТБ «Россия зовёт!» отметил, что в 2022 году ряд западных стран разрушили торговые отношения с Россией, складывавшиеся десятилетиями, и тем самым проявили себя как ненадёжные партнёры. РФ в настоящее время укрепляет свои связи с перспективными партнёрами, добавил глава государства.

7 ноября на заседании клуба «Валдай» российский лидер также заявлял, что количество западных санкций и иных карательных мер в отношении России не имеет аналогов в истории. Однако, по словам Путина, попытка Запада отправить Россию «в нокаут» лишь доказала, что страна нужна миру.