Брянск, 11 декабря, 2024, 03:40 — ИА Регнум. В Брянске в результате атаки украинского беспилотника произошло возгорание производственного объекта. Об этом в ночь на 11 декабря сообщил губернатор области Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Он отметил, что подразделениям МЧС России удалось ликвидировать возгорание. О том, пострадал ли кто-то в результате атаки, Богомаз не уточнил.

Как передавало ИА Регнум, ранее Богомаз сообщил, что над регионом средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников.По его данным, пострадавших в результате атак нет. На место прибыли оперативные и экстренные службы.

9 декабря Минобороны доложило, что в течение ночи средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 13 беспилотников ВСУ над тремя регионами России. Дежурные средства ПВО сбили восемь беспилотников над территорией Белгородской области, три дрона поразили в Ростовской, два — в Астраханской областях.