Москва, 9 декабря, 2024, 07:32 — ИА Регнум. В течение ночи средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 13 беспилотников ВСУ над тремя регионами России. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

В Telegram-канале ведомства уточнили, что киевский режим в очередной раз пытался совершить на территории России террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа.

Дежурные средства ПВО сбили восемь беспилотников над территорией Белгородской области, три дрона поразили в Ростовской, два — в Астраханской областях.

Как сообщало ИА Регнум, пять российских регионов подверглись в течение ночи 8 декабря атаке со стороны киевского режима с применением беспилотников самолётного типа. Всего военные перехватили и уничтожили за ночь 46 украинских БПЛА. 17 дронов сбили в Белгородской области. Над территорией Курской области обезвредили 12 беспилотников, семь — над Ростовской, шесть — Воронежской и четыре — над территорией Астраханской области.

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю (2 — 8 декабря) сорвала 108 террористических атак украинских беспилотников на мирных граждан и инфраструктуру Донецкой Народной Республики, информировала официальный представитель Управления ФСБ России по ДНР Оксана Семесенко.