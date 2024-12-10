Брянск, 11 декабря, 2024, 02:41 — ИА Регнум. Над Брянской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников. Об этом ночью 11 декабря сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены десять БПЛА самолётного типа», — написал Богомаз в Telegram-канале.

По его данным, пострадавших в результате атак нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря Минобороны доложило, что в течение ночи средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 13 беспилотников ВСУ над тремя регионами России. Дежурные средства ПВО сбили восемь беспилотников над территорией Белгородской области, три дрона поразили в Ростовской, два — в Астраханской областях.

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю (2-8 декабря) сорвала 108 террористических атак украинских беспилотников на мирных граждан и инфраструктуру ДНР, информировала официальный представитель Управления ФСБ России по ДНР Оксана Семесенко.