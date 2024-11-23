Горловка, ДНР, 23 ноября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Подросток, который пострадал в Горловке в результате сброса украинскими военными боеприпаса, скончался в больнице. Об этом 23 ноября сообщил мэр города Иван Приходько.

ИА Регнум

Несовершеннолетний получил ранения 19 ноября, когда беспилотник ВСУ сбросил взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки.

«К сожалению, подросток, получивший ранения вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата украинских террористов на Гольмовском повороте (Никитовский район Горловки) 19 ноября, скончался», — говорится в Telegram-канале главы населённого пункта.

Приходько отметил, что врачи боролись за жизнь пострадавшего до последнего. Мэр принёс свои соболезнования родным и близким покойного.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября ВСУ также сбросили на Никитовский район Горловки взрывоопасный предмет. В конце октября при обстреле города украинскими формированиями пострадали шесть жителей, в том числе дети. Атаке подвергся жилой массив «Строитель».

10 ноября стало известно, что в течение суток ранения получили пять мирных жителей Никитовского района Горловки, который обстреляли ВСУ с использованием реактивной и ствольной артиллерии. Глава региона Денис Пушилин уточнял, что пострадали четыре мужчины и одна женщина.