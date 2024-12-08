Горловка, ДНР, 8 декабря, 2024, 15:41 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) на автобус в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) ранения получили четыре мирных жителя. Об этом 8 декабря сообщил мэр города Иван Приходько.

Сергей Аверин/РИА Новости

«ВФУ (вооружённые формирования Украины. ― Прим. ред.) осуществили сброс взрывоопасного предмета с БПЛА на автобус маршрута № 8 в жилом массиве «Комсомолец», ― написал мэр в Telegram-канале.

По его словам, водитель автобуса доставил пострадавших в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Мэр также опубликовал фотографии с последствиями удара украинского дрона по автобусу в Никитском районе. В транспортном средстве выбило стёкла, в салоне видны следы крови.

Как сообщало ИА Регнум, за прошедшую ночь 8 декабря пять российских регионов подверглись атаке со стороны киевского режима с применением беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны, всего дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 46 украинских дронов.

Наибольшее количество дронов противника — 17 единиц — сбили в Белгородской области. Над территорией Курской области обезвредили 12 беспилотников. Ещё шесть дронов сбили в Воронежской области, семь — в Ростовской, четыре — над территорией Астраханской области.

23 ноября в больнице скончался подросток, пострадавший в Горловке при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ. Он получил ранения 19 ноября в ходе атаки украинской армии на Никитовский район города.

Официальный представитель управления ФСБ России по ДНР Арина Клепанова 2 декабря сообщила, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за прошедшую неделю успешно отразила 120 воздушных атак украинской армии на ДНР. Беспилотники обнаружили и перехватили над Донецком и Макеевкой.