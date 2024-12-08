Абу-Даби, 8 декабря, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Россия, предположительно, передала Израилю два объекта в сельской местности в сирийской провинции Даръа. Об этом 8 декабря информировал телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Корреспонденты сообщили, что Россия могла передать Израилю объект на горе Таль-эль-Хара в Даръа», — отметили в материале.

Утверждается, что Россия могла пойти на такой шаг для обеспечения безопасности мирных жителей.

В связи с напряжённой обстановкой в регионе израильская армия ввела комендантский час, указал телеканал.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о желании установить с «новыми силами», приходящими к власти в Сирии, дружеские отношения. Если установить добрососедские отношения не получится, то Израилю придётся сделать всё необходимое для защиты своих границ, подчеркнул он.

В этот же день сирийские военные покинули центр Дамаска. Вооружённая оппозиция захватила штаб-квартиру государственного телевидения. Международный аэропорт Дамаска прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» отпустили всех заключённых. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти. Вопрос о военном присутствии России в Сирии будут решать новые власти этой страны, добавил он.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Башаром Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как данная проблема является внутренним делом Дамаска. Тем не менее Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой Организации Объединённых Наций в Женеве.

В настоящее время Вооружённые силы Российской Федерации сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял российский лидер, все указанные задачи будут выполнены.