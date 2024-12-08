Дамаск, 8 декабря, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Международные аэропорты Алеппо и Дамаска приостановили все рейсы до 17 и 18 декабря соответственно. Это указано в специальных сообщениях NOTAM, распространённых в воскресенье, 8 декабря.

РИА Новости

«В период до 18 декабря 2024 года все рейсы в/из аэропорта Дамаска приостановлены», — говорится в первом сообщении.

Во втором сообщении отмечено, что точно так же, но до 17 декабря, приостанавливает свою работу и аэропорт в Алеппо. Уточняется также, что работу планируется возобновить в указанные даты в 19:00 по всемирному времени (22:00 по московскому).

Как передавало ИА Регнум, в Сирии с 27 ноября отряды боевиков наступают на позиции правительственной армии, которая вынужденно отступила из Алеппо, Хамы и Хомса. В операции задействованы различные сирийские оппозиционные силы — от группировок исламистов до умеренной «Свободной сирийской армии», которой ранее оказывали поддержку Турция и США.

8 декабря телеканал Al Jazeera сообщил, что сирийские военные покинули центр Дамаска. Боевики захватили штаб-квартиру государственного телевидения, а из тюрьмы «Сейдная» отпустили всех заключённых.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил, что правительство ведёт переговоры с лидерами сирийских боевиков, которые утром вошли в Дамаск. Он добавил, что вместе с частью министров остаётся в стране, местонахождение президента Башара Асада и министра обороны Али Махмуда Аббаса неизвестно.

Агентство Reuters ранее предположило, что Асад мог покинуть страну. Ссылаясь на двоих неназванных высокопоставленных офицеров сирийской армии, агентство информировало, что он вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.