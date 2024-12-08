Дамаск, 8 декабря, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил, что не знает, где находятся президент и министр обороны, в телефонной беседе с телеканалом Al-Arabiya 8 декабря.

Sana/Global Look Press

«У меня нет информации о том, где сейчас президент Башар Асад и министр обороны Али Аббас», — сказал Аль-Джалали.

Он уточнил, что последний раз контактировал с Асадом накануне вечером. Сам глава правительства и часть министров остаются в Дамаске.

По словам премьера, Сирия вступила в новый исторический этап.

Аль-Джалали сообщил, что правительство ведёт переговоры с лидерами сирийских боевиков.

Как сообщало ИА Регнум, президент Асад, предположительно, мог покинуть Сирию. Агентство Reuters, ссылаясь на двоих неназванных высокопоставленных офицеров сирийской армии, информировало, что 8 декабря он вылетел из Дамаска в неизвестном направлении на фоне военных действий в стране. По данным сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, Асад якобы покинул столицу ещё вечером 7 декабря.

Аль-Джалали, занявший в сентябре пост премьер-министра, заявил, что не намерен покидать страну, а готов к передаче власти для обеспечения работы государственных институтов.

Сирийские военные покидают центр Дамаска, боевики дошли до центральной площади Омейядов и захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения, передавал канал Al Jazeera.

Согласно сообщениям СМИ, международный аэропорт Дамаска — крупнейшая воздушная гавань Сирии — прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» отпущены все заключённые.

7 декабря минобороны Сирии объявило об укреплении армией своих позиций в пригороде Дамаска на фоне попыток террористов дестабилизировать ситуацию. Сирийская армия продолжает выполнять операции против боевиков в Хомсе, Алеппо и Хаме. Уничтожены сотни террористов, десятки транспортных средств, множество штабов, складов вооружений и боеприпасов, отмечали в сирийском оборонном ведомстве.

С 27 ноября отряды боевиков в Сирии наступают на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы взяли под контроль несколько населённых пунктов. В операции задействованы различные сирийские оппозиционные силы — от группировок исламистов до умеренной «Свободной сирийской армии», которой ранее оказывали поддержку Турция и США.