Дамаск, 8 декабря, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад, предположительно, выехал из страны в неизвестном направлении. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двоих неназванных высокопоставленных офицеров сирийской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Утверждается, что Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении в воскресенье, 8 декабря, на фоне военных действий в стране.

По данным сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, сирийский президент якобы покинул город ещё вечером в субботу, 7 декабря.

Официальной информации власти не приводили.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря телеканал СNN со ссылкой на источник распространил информацию, что Башара Асада не могут обнаружить в Дамаске. Отмечалось, что нет и его гвардии, которая обычно охраняет и сопровождает президента. Источник предположил, что Асад мог скрыться из города и даже из страны. По словам повстанцев, у них также нет достоверных данных о местонахождении Асада, но они продолжают его поиски.

Позднее власти Сирии опровергли сообщения о том, что Асад покинул страну. Канцелярия главы государства обвинила ряд иностранных СМИ в публикации фейковых новостей об отъезде президента в другую страну. Сам Асад подчеркнул, что данные слухи не соответствуют действительности.

Несколько государств, в том числе США и Китай, призвали своих граждан уехать из Сирии.

Занявший в сентябре пост премьер-министра Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали 8 декабря заявил, что не намерен покидать страну, а готов к передаче власти для обеспечения работы государственных институтов, информировал телеканал Al Arabiya.

С 27 ноября отряды боевиков в Сирии наступают на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы взяли под контроль несколько населённых пунктов. В операции задействованы различные сирийские оппозиционные силы — от группировок исламистов до умеренной «Свободной сирийской армии», которой ранее оказывали поддержку Турция и США.