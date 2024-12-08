Москва, 8 декабря, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Пять российских регионов подверглись в течение ночи атаке со стороны киевского режима с применением беспилотников самолётного типа. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Всего дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 46 украинских беспилотных летательных аппаратов, уточнили в Telegram-канале ведомства.

Наибольшее количество дронов противника — 17 БПЛА — сбили в Белгородской области. Над территорией Курской области обезвредили 12 беспилотников, семь — над Ростовской, шесть — Воронежской и четыре — над территорией Астраханской области.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 7 декабря над российскими регионами сбили четыре беспилотника ВСУ. По информации Минобороны РФ, два БПЛА нейтрализовали в Белгородской области и по одному уничтожили над Астраханской и Воронежской областями.

Ранним утром 8 декабря в Курской области объявили о ракетной опасности, сработала система противовоздушной обороны. Граждан призвали не подходить к окнам. Спустя несколько минут власти сняли режим опасности.