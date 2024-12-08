Курск, 8 декабря, 2024, 05:12 — ИА Регнум. В Курской области ранним утром 8 декабря объявили о ракетной опасности, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в Telegram-канале сообщило региональное правительство.

Министерство обороны Российской Федерации Перехват ракеты средствами ПВО

О ракетной опасности жителей Курской области предупредили в 04:02 мск. Через две минуты сработали средства ПВО. Граждан призвали не подходить к окнам.

В 04:18 мск власти объявили отбой ракетной опасности.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 7 декабря над тремя российскими регионами сбили четыре беспилотника ВСУ. По информации Минобороны РФ, два БПЛА уничтожили над Белгородской областью и по одному — над Астраханской и Воронежской областями.

Российские военные уничтожили украинский танк в курском приграничье барражирующим боеприпасом «Ланцет». Кадры поражения боевой машины опубликовало 7 декабря Минобороны РФ.

Ночью 8 декабря на Украине воздушную тревогу объявили в Киеве, а также в Винницкой области. Ранее об опасности с воздуха предупредили население Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей.