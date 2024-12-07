Москва, 7 декабря, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Четыре украинских беспилотника самолётного типа сбиты ночью над тремя регионами России, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

РИА Новости

С помощью БПЛА киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Дежурные средства ПВО, уточнили в ведомстве, перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и по одному — над Астраханской и Воронежской областями.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев информировал, что ночью над Воронежем сбили украинский беспилотник. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. В регионе на протяжении 2,5 часа действовал режим опасности атаки БПЛА.