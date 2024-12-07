Дамаск, 7 декабря, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад находится в Дамаске и не покидал страну, несмотря на сообщения о его отъезде. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президентского дворца 7 декабря в Telegram-канале.

Global Look Press/Iranian Presidency/Keystone Press Agency

Канцелярия главы государства заявила, что некоторые иностранные СМИ опубликовали фейковые новости об отъезде президента в другую страну, однако сам Асад подчеркнул, что данные слухи не соответствуют действительности.

«Президиум Сирийской Арабской Республики подтверждает, что президент продолжает свою работу и выполнение своих национальных и конституционных обязанностей из столицы Дамаска», — указывается в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что все новости о деятельности и позиции президента публикуются только на официальных платформах президиума Республики.

Как передавало ИА Регнум, минобороны Сирии в субботу опровергло сообщения о выводе войск из Дамаска. Представители министерства заявили, что недостоверную информацию распространяют террористические организации, которые таким образом хотят посеять панику среди гражданских.

В тот же день минобороны страны назвало фейковой информацию о прорыве боевиков в город Эль-Карьятейн в провинции Хомс в центральной части республики. Населённый пункт расположен в 67 км от города Хомса, центра одноимённой провинции.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что недопустимо позволять террористам захватывать землю в САР. Министры иностранных дел РФ, Турции и Ирана также призвали стороны конфликта к диалогу и подтвердили приверженность суверенитету Сирии.