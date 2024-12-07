Дамаск, 7 декабря, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Сирийского президента Башара Асада не могут обнаружить в Дамаске. Об этом сообщил СNN со ссылкой на источник.

Global Look Press/Mikhael Klimentyev/ZUMAPRESS.com

По информации телеканала, Асада нет ни в одном из тех мест города, где его можно найти. Отмечается, что нет и его гвардии, которая обычно охраняет и сопровождает президента. Источник предполагает, что Башар Асад мог скрыться из города и даже из страны.

По словам повстанцев, у них также нет достоверных данных о местонахождении Асада, но они продолжают его поиски.

Как сообщало ИА Регнум, сирийские боевики продолжают наступление, находятся уже на окраинах Дамаска и готовятся к свержению Башара Асада, заявил 7 декабря избранный президент США Дональд Трамп.

Власти страны опровергли сообщения о том, что Асад покинул Сирию. Несколько стран, в том числе США и Китай, призвали своих граждан уехать из Сирии.

Протестующие против власти правительства Сирии снесли статую покойного отца Башара Асада Хафеза Асада, которая стояла на главной площади в пригороде Джермана почти в 10 км от центра Дамаска.