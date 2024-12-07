Вашингтон, 7 декабря, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Гражданам США рекомендовали покинуть Сирию в связи с нестабильной ситуацией в стране. Соответствующее предписание 7 декабря распространила пресс-служба американского посольства в Сирии со ссылкой на Госдепартамент.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Ситуация с безопасностью в Сирии остаётся нестабильной и непредсказуемой, по всей стране продолжаются активные столкновения между вооружёнными группами. Государственный департамент призывает граждан США покинуть Сирию сейчас, пока в Дамаске доступны коммерческие варианты. Граждане США, которые решили не покидать Сирию или не могут уехать, должны подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми укрыться на месте на продолжительное время», — указали дипломаты.

В посольстве добавили, что международный аэропорт Алеппо закрыт.

Дипмиссия США приостановила свою деятельность в Дамаске в 2012 году. В связи с этим нуждающиеся в защите американцы могут обратиться в посольство Чешской Республики. Также гражданам посодействуют в посольстве США в Аммане (Иордания).

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря посольство Китая в Сирии опубликовало экстренное сообщение, призывая своих граждан покинуть страну «как можно скорее» из-за боевых действий. Поездки и пребывание в районах боестолкновений могут привести к высоким рискам, это повлияет на качество предоставляемой помощи, отметили дипломаты.

Россия очень внимательно следит за ситуацией в Сирии и находится в постоянном диалоге с сирийскими властями, подчеркнул 5 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что размер помощи, в которой нуждается арабская республика для борьбы с террористами, можно обсуждать на основе оценки событий в этой стране.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что в открытом доступе есть информация о поддержке исламских группировок в Сирии американцами, британцами и другими. Также говорят о заинтересованности Израиля в усугублении ситуации, чтобы сектор Газа не находился под пристальным вниманием. В эту «сложную игру вовлечено много действующих лиц», заявил Лавров.

Отряды боевиков в Сирии 27 ноября начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов. Сирийская армия 29 ноября начала контрнаступление на боевиков в Алеппо и Идлибе.