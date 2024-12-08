Эр-Рияд, 8 декабря, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Занявший в сентябре пост премьер-министра Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил, что не намерен покидать страну, а готов к передаче власти для обеспечения работы государственных институтов. Об этом 8 декабря сообщил телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Мы готовы сотрудничать с теми, кого выберет сирийский народ, и предоставить все возможные условия»,— обозначил он.

Глава правительства выразил обеспокоенность будущим страны и обратился к гражданам с просьбой не причинять ущерб общественному и государственному имуществу.

По словам Аль-Джалали, он находится в своём доме в Дамаске.

Как передавало ИА Регнум, сирийские военные покидают центр Дамаска, боевики дошли до центральной площади Омейядов и захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения, передал 8 декабря телеканал Al Jazeera. По данным журналистов, в здании телевидения Сирии находятся посторонние, представители оппозиции собираются на центральной площади. Официально власти информацию не подтверждали.

Сирийский город Пальмира в результате боевых столкновений перешёл под контроль боевиков. Правительственные войска отступили от населённого пункта. Также сирийская армия вышла из городов Аль-Сухна и Аль-Фуркаллус. Формирования боевиков завладели складами вооружений, которые ранее использовались военнослужащими, отметил телеканал.

Международный аэропорт Дамаска 8 декабря прекратил работу, сообщила сирийская радиостанция Sham FM. Всех сотрудников аэродрома эвакуировали.

С 27 ноября отряды боевиков в Сирии наступают на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы взяли под контроль несколько населённых пунктов. В операции задействованы различные сирийские оппозиционные силы — от группировок исламистов до умеренной «Свободной сирийской армии», которой ранее оказывали поддержку Турция и США.