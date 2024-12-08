Вашингтон, 8 декабря, 2024, 04:31 — ИА Регнум. Сирия готова прекратить контакты с ливанским движением «Хезболла» и другими поддерживаемыми Ираном группировками в обмен на помощь США остановить военные действия с террористами. С соответствующим предложением к избранному американскому президенту Дональду Трампу обратился глава арабской республики Башар Асад, сообщило 7 декабря агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

По данным журналистов, Асад предложил сделку США через Объединённые Арабские Эмираты. Также он направил высокопоставленного христианского лидера на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для того, чтобы он передал Трампу об угрозах для христианского меньшинства Сирии в случае победы повстанцев. Асад рассчитывает на остановку боевых действий, отметили в статье.

Официальных комментариев от правительства Асада не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря Дональд Трамп заявил, что боевики продолжают наступление в Сирии и готовятся к свержению президента страны Башара Асада. В Сирии творится хаос, но эта страна не является другом США, Вашингтон не должен вмешиваться в ситуацию, подчеркнул Трамп.

В этот же день катарский телеканал Al Jazeera оповестил, что сирийский город Пальмира в результате боевых столкновений перешёл под контроль боевиков. Правительственные войска отступили от населённого пункта. Также сирийская армия вышла из городов Аль-Сухна и Аль-Фуркаллус. Формирования боевиков завладели складами вооружений, которые ранее использовались военнослужащими, отметил телеканал.

Протестующие против правительства Сирии снесли статую покойного отца Башара Асада Хафеза Асада, которая стояла на главной площади в пригороде Джермана почти в 10 км от центра Дамаска.

Отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо 27 ноября. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов. Сирийская армия 29 ноября начала контрнаступление на боевиков в Алеппо и Идлибе.