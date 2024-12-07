Дамаск, 7 декабря, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Протестующие против правительства Сирии снесли статую покойного отца президента республики Башара Асада Хафеза Асада, которая стояла на главной площади в пригороде Джермана почти в 10 км от центра Дамаска. Подробности сообщило агентство Anadolu.

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Жители сирийской провинции Хама, в основным друзы, снесли статую Хафеза Асада. Они направились к правительственным зданиям в охраняемом полицией районе столицы, где расположены несколько подразделений сил безопасности.

Отмечается, что власти терпимо относятся к большинству протестов друзского меньшинства страны, в отличие от других подконтрольных правительству районов.

Как сообщало ИА Регнум, Иран начал эвакуацию из Сирии своих военных командиров, дипломатов и советников.

Сирийские боевики продолжают наступление, находятся уже на окраинах столицы страны — Дамаска и готовятся к свержению Башара Асада, заявил 7 декабря избранный президент США Дональд Трамп.

Власти страны в свою очередь опровергли сообщения о том, что Асад покинул Сирию. Несколько стран, в том числе США и Китай, призвали своих граждан уехать из Сирии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 7 декабря после встречи с министрами иностранных дел Турции и Ирана Хаканом Фиданом и Аббасом Аракчи заявил, что министры призывают к немедленному завершению военных действий и к началу диалога между правительством Сирии и законными оппозиционными силами. Недопустимо позволять террористической группировке брать под свой контроль территории в Сирии в нарушение соглашений, в том числе резолюции Совета Безопасности ООН, добавил Лавров.