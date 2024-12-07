Доха, 8 декабря, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Сирийский город Пальмира в результате боевых столкновений перешёл под контроль боевиков. Правительственные войска отступили от населённого пункта, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Bernard Gagnon Пальмира

«В субботу, 7 декабря, поддерживаемая США оппозиционная группировка «Свободная армия Сирии» взяла под свой контроль древний город Пальмира в восточной сельской местности провинции Хомс после столкновений с силами режима Башара Асада», — отметили авторы.

По данным журналистов, сирийская армия также вышла из городов Аль-Сухна и Аль-Фуркаллус. Формирования боевиков завладели складами вооружений, которые ранее использовались военнослужащими.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря агентство Bloomberg информировало, что президент Сирии Башар Асад попросил у США помощи в противостоянии террористам, захватившим часть территории страны. В обмен на это он якобы обещал прервать сотрудничество с ливанским движением «Хезболла» и другими группировками, поддерживаемыми Ираном. При этом официальных комментариев от правительства Асада не поступало. Якобы Дамаск продолжает борьбу с террористами. Издание утверждает, что сирийский президент приказал своей армии отступить, чтобы защитить Дамаск, «по сути уступив большую часть» страны повстанцам.

Избранный президент США Дональд Трамп 7 декабря заявил, что сирийские боевики продолжают наступление, уже находятся на окраинах Дамаска и готовятся к свержению Башара Асада. Трамп считает, что в Сирии творится хаос. По его словам, арабская республика не является другом США и Вашингтон не должен вмешиваться в ситуацию.

Отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо 27 ноября. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов. Сирийская армия 29 ноября начала контрнаступление на боевиков в Алеппо и Идлибе.