Бухарест, 7 декабря, 2024, 23:51 — ИА Регнум. У Конституционного суда (КС) нет полномочий отменять президентские выборы в Румынии. Об этом 7 декабря заявил лидер партии «Сила правых», экс-премьер Румынии Людовик Орбан.

ИА Регнум Румыния выборы президента

«Судьи КС просто растоптали волю, выраженную всем избирательным органом, румынскими гражданами. Мы дошли до ситуации, когда демократии в Румынии практически больше не существует… КС не имеет полномочий для отмены выборов, он имеет только возможность отмены их первого тура», — объяснил он в интервью телеканалу Digi24.

Людовик Орбан напомнил, что за несколько месяцев до голосования уже фиксировались нарушения в рамках избирательных кампаний, однако госорганы и спецслужбы оставили это без внимания.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря Конституционный суд Румынии признал действительными результаты первого тура президентских выборов. После этого президент Клаус Йоханнис рассекретил отчёты спецслужб и МВД о нарушениях перед выборами.

6 декабря суд отменил итоги первого тура президентских выборов. Такое решение приняли после срочного совещания. Поводом стал поток обращений об отмене итогов голосования. В запросах говорилось, что Высший совет обороны Румынии рассекретил документы, подтверждающие нарушения в ходе предвыборной кампании.

Второй тур планировали провести 8 декабря, за победу боролись независимый кандидат Кэлин Джорджеску и глава «Союза спасения румын» Елена Ласкони. 24 ноября выступающий за сотрудничество с Россией Джорджеску набрал в первом туре на выборах президента Румынии 22,93% голосов, а оппозиционный политик Ласкони, выступающая за партнёрство с НАТО и США, — 19,16% голосов.

С аннулированием результатов первого тура президентских выборов в Румынии произошёл фактический госпереворот, заявил 6 декабря глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По словам сенатора, теперь всем странам ЕС угрожает либеральная диктатура. К власти отныне должны приходить пробрюссельские кандидаты, ненавистники христианства, враги России, сторонники множественных вакцинаций, однополых браков и транссексуальных операций. Остальных будут выбраковывать, считает член Совфеда.