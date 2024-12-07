Доха, 7 декабря, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров на сессии Дохийского форума заявил, что перестал следить за высказываниями главы киевского режима Владимира Зеленского, ведь его позиция постоянно меняется.

РИА Новости

Таким образом дипломат ответил на просьбу прокомментировать заявление Зеленского, в котором содержались намёки на готовность к заморозке конфликта.

«Некоторое время назад я перестал следить за тем, что говорит Зеленский. Он может менять свою позицию от а до я в одночасье, в зависимости от того, как он себя чувствует в данный конкретный момент», — отметил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, ранее Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону напомнил, чтоЗеленский в апреле 2014 года «рьяно защищал русский язык» и называл русских и украинцев братским народом. Однако после прихода к власти, когда ему задали вопрос, что он думает о людях по ту сторону линии соприкосновения, он ответил, что есть люди, а есть «особи». Потом, продолжил российский министр, он указал, что если кто-то, живя на Украине, чувствует связь с русской культурой, то советует им «ради будущего своих детей и внуков валить в Россию». Лавров, отталкиваясь от озвученных фактов, заключил, что Зеленский неадекватен.

29 ноября Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что прекращение огня в зоне конфликта на Украине возможно в случае вступления её «под зонтик НАТО». Он уточнил, что «под зонтиком» пока будут размещены контролируемые Киевом территории. Затем он якобы будет добиваться возвращения утраченных Киевом территорий «дипломатическим путём».

Однако уже 1 декабря он заявил, что Украина согласна войти в НАТО вместе со всеми территориями, которые она считает своими. По словам главы киевского режима, отдельные части Украины не могут быть приглашены в альянс.

Также в 2022 году Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с правительством РФ. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что Россия готова к диалогу, но на Украине это официально запрещено. Также глава государства назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине.