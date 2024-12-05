Москва, 6 декабря, 2024, 01:27 — ИА Регнум. В ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое вышло 5 декабря, министр иностранных дел Сергей Лавров дал собственную оценку главе киевского режима Владимиру Зеленскому, наглядно подкрепив её примерами из его биографии. По заключению Лаврова, Зеленский — неадекватен.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

Глава российского МИД напомнил, что Зеленский, выступая на концертах в Горловке и Донецке 5 апреля 2014 года, «рьяно защищал русский язык». Он говорил, что все говорим на одном языке, читаем одни и те же книги, что мы братский народ, у нас одинаковая кровь. По его словам, если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, нужно от них отстать и дать им возможность говорить на родном языке.

«Когда Зеленский стал президентом, то быстро изменился. В сентябре 2021 года у него брали интервью. Он уже вёл войну против Донбасса в нарушение Минских соглашений. Ему задали вопрос, что он думает о людях по ту сторону линии соприкосновения. Он ответил, что есть люди, а есть «особи». Потом сказал, что если кто-то, живя на Украине, чувствует связь с русской культурой, то советует им «ради будущего своих детей и внуков валить в Россию», — привёл красноречивый пример Сергей Лавров.

Дипломат резюмировал, что если после всего этого Зеленский хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, о чём он неоднократно заявлял, то он считает его неадекватным.