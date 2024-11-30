Вашингтон, 30 ноября, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что украинский конфликт может быть закончен без возвращения Киеву освобождённых Россией территорий, являются «сильным сигналом» о его намерениях. Об этом 29 ноября написало агентство Bloomberg.

Zuma\TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Это самый сильный на сегодняшний день сигнал о том, что украинский лидер готов прекратить войну без возвращения всех территорий», — говорится в публикации.

По словам авторов статьи, действующий президент США Джо Байден нарастил поддержку Киева в последние недели нахождения в Белом доме.

Отмечается, что такие решения призваны укрепить позиции главы киевского режима на переговорах о прекращении огня, каковые, как прогнозируется, начнёт избранный президент США Дональд Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 ноября Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что прекращение огня в зоне конфликта на Украине возможно в случае вступления её «под зонтик НАТО». Он также призывал западных лидеров не общаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что Москва категорически отвергает замораживание украинского конфликта. Он подчеркнул, что России нужно установление твёрдого и долгосрочного мира в ситуации вокруг Украины.

Президент РФ ранее отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, уточнил глава государства.