Вашингтон, 7 декабря, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» выиграл пятый матч регулярного чемпионата в отсутствие сломавшего ногу российского нападающего команды Александра Овечкина.

В гостевой встрече с «Торонто Мэйпл Ливз» клуб из столицы США одержал победу со счётом 3:1. В 26 матчах чемпионата «Вашингтон» набрал 38 очков и занимает первое место в Восточной конференции.

Овечкин пропустил из-за травмы уже восемь игр турнира. 19 ноября в матче против «Юты» он сломал малую берцовую кость. Врачи оценили сроки его восстановления в 4-6 недель.

Новость дополняется.