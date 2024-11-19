Солт-Лейк-Сити, США, 19 ноября, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил разрыв с легендарным канадским хоккеистом Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю. Теперь их разделяет всего 26 шайб.

John Locher/AP/TASS Александр Овечкин

В матче против «Юты» Овечкин оформил дубль. Таким образом, 39-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, довёл общее количество своих голов в чемпионатах до 868.

Как сообщало ИА Регнум, Александр Овечкин 16 ноября повторил достижение канадца Горди Хоу 56-летней давности. Хоккеист отдал результативный пас в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо Эвеланш» (5:2). Таким образом, он набрал 20-е очко за сезон — 10 голов и 10 передач.

Овечкин смог достичь отметки 20 очков за 16 матчей среди игроков старше 39 лет. В истории НХЛ это удалось только Хоу, который в 1968 году набрал 20 очков в стартовых 16 встречах.

Российский спортсмен занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ в истории. Уэйн Гретцки забил 894 гола за карьеру. 22 октября канадец выразил уверенность в том, что Овечкин рано или поздно обойдёт его по количеству голов в матчах лиги. Это всего лишь «вопрос времени». Сам Овечкин рассказал, что Гретцки поддерживает его в гонке за рекордом и присылает ободряющие сообщения после неудачных игр.