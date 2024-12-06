Москва, 6 декабря, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать план по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции (СВО) и доложить о результатах до 1 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Правительству РФ совместно c Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» при участии исполнительных органов субъектов РФ обеспечить разработку плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО и организации их профессиональной ориентации», — говорится в поручении.

Также президент поручил рассмотреть вопрос о проведении начиная с 2025 года чемпионата по профессиональному мастерству среди участников СВО, являющихся инвалидами. Ответственными за выполнение данных поручений назначены глава правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня на встрече с участниками программы «Время героев» Путин обратился к бойцам специальной военной операции и отметил, что руководство государства думает о героях СВО каждую минуту. Именно от них зависит будущее страны, подчеркнул президент.

На церемонии вручения государственных наград в Кремле 12 июня Путин заявил, что героев СВО поддерживает весь народ России. Глава государства добавил, что россиян объединяют патриотизм и ответственность за судьбу страны. Эти чувства служат надёжной опорой участникам СВО, подчеркнул он.

Ранее власти утвердили целый ряд льгот и мер поддержки для участников СВО. В частности, 23 ноября Путин подписал закон о списании до 10 млн рублей долгов по кредитам участникам СВО. Мера распространяется на участников спецоперации, которые заключили контракт с Минобороны России с 1 декабря 2024 года минимум на 12 месяцев.

Кроме того, указанный закон уточняет категории граждан, которых освобождают от уплаты исполнительского сбора. Теперь к ним относятся военнослужащие, добровольцы и другие участники специальной военной операции.