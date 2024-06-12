Москва, 12 июня, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Вся Россия поддерживает героев специальной военной операции на Украине, заявил 12 июня президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца на церемонии вручения государственных наград в области науки и искусства.

Кадр из видео

«Вся страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев», — заявил российский лидер.

Глава государства добавил, что россиян объединяют патриотизм и ответственность за судьбу страны. Эти чувства служат надёжной опорой участникам СВО, подчеркнул Путин.

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В послании Федеральному собранию президент 29 февраля призвал органы власти продолжать делать всё необходимое для участников и ветеранов СВО и их семей. Глава государства также поблагодарил за поддержку в этом вопросе общественные организации. Путин назвал участников СВО подлинной элитой страны.

На параде Победы 9 мая Путин заявил, что все участники СВО — герои, их поддерживает вся страна. Как отметил президент, все, кто находится на передовой, проявляют стойкость, самопожертвование и самоотверженность, достойны преклонения.