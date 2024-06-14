Солнечногорск, Московская область, 14 июня, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске обратился от имени руководства страны к участникам специальной военной операции.

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«Вы сказали, что первые лица государства приходят и не просто лекции читают, а разговаривают откровенно, по душам и душу изливают. И вы сказали, что это несколько неожиданно. Вы знаете, ничего неожиданного в этом нет. Мы вас любим и считаем вас членами нашей большой семьи, и это абсолютно нормально», — сказал Путин.

Он добавил, что руководство государства думает о героях СВО каждую минуту, потому что от них зависит будущее страны.

Как передавало ИА Регнум, Путин на встрече с участниками программы «Время героев» заявил, что во время проведения специальной военной операции необходимо беречь не только боекомплект, но и в первую очередь людей. Он отметил, что в армии необходимы люди с современным подходом, достаточно опытные и в то же время достаточно молодые для руководства войсками.

Также глава государства отметил, что организация российской армии, в том числе в вопросе продвижения перспективных кадров, значительно изменилась за время специальной военной операции.