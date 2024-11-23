Москва, 23 ноября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 ноября подписал закон о списании до 10 млн рублей долгов по кредитам участникам СВО. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Согласно законопроекту, данная мера распространяется на участников спецоперации, которые заключили контракт с Минобороны России с 1 декабря 2024 года минимум на 12 месяцев.

Кроме того, указанный закон уточняет категории граждан, которых освобождают от уплаты исполнительского сбора. Теперь к ним относятся военнослужащие, добровольцы и другие участники специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, предполагающий списание просроченных кредитов в размере до 10 млн рублей с некоторых участников СВО и их супругов.

Согласно тексту документа, мобилизованные также имеют право получить кредитные каникулы на время службы и дополнительные 180 дней, а не 30, как было ранее. Данные изменения вступят в силу с 1 декабря 2024 года.

11 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что молодые семьи участников СВО будут иметь приоритетное право на получение соцвыплат для покупки или строительства жилья.

По его словам, размер выплаты составляет 30–35% от стоимости жилья. Потратить деньги можно на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья или на первоначальный взнос либо погашение ипотеки.