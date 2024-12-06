Ясиноватая, ДНР, 6 декабря, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Ясиноватского муниципального округа Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрия Шевченко. Об этом 6 декабря сообщили «Известия».

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Чиновника задержали по подозрению в коррупции. Источник издания уточнил, что размер взятки составляет порядка 10 млн рублей.

В отношении Шевченко возбудили уголовное дело, расследованием занимается Следственный комитет России.

Главой Ясиноватского муниципального округа Шевченко стал осенью 2023 года. С января 2019 года он занимал должность главы администрации Ясиноватой.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября Раменский суд Московской области арестовал первого замглавы администрации городского округа Бронницы Михаила Батурина по делу о получении взятки в сумме 9 млн рублей. Его задержали 13 ноября. Установлено, что замглавы города потребовал у подрядчика заплатить 5% от контракта в сумме свыше 158 млн рублей за протекцию работ по благоустройству парка в районе озера Бельское. Объём работ в итоге не соответствовал техническому заданию к контракту, при этом документы о принятии были подписаны.

27 ноября Советский районный суд Махачкалы продлил на два месяца арест бывшему главе города Избербаша Магомеду Исакову по уголовному делу о взятке. По версии следствия, в 2019 году он получил 3,9 млн рублей от застройщика за отмену разрешения на строительство дома в Избербаше.