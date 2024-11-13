Бронницы, Московская область, 13 ноября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации городского округа Бронницы в Московской области задержан по подозрению в получении взятки в размере 9 млн рублей. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Семен Лиходеев/ТАСС

Отмечается, что в июле 2021 года администрация Бронниц заключила контракт с производственно-технической компанией на выполнение работ по благоустройству парка в районе озера Бельское на сумму более 158 млн рублей.

«После подписания всех необходимых документов заместитель главы города потребовал от представителя коммерческой организации передать денежные средства в размере 5% от суммы контракта за отсутствие проблем при его выполнении и принятии выполненных работ», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что объём работ не соответствовал техническому заданию к контракту, при этом документы о принятии были подписаны. В результате бюджету был причинён ущерб на сумму более 7,4 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября заместителя руководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрия Каменева арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В связи с тяжестью преступления суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 декабря. Свою вину фигурант не признал.

8 ноября бывшего заместителя министра образования и науки Дагестана задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Речь идёт о незаконном вознаграждении на сумму 60 млн рублей. По версии следствия, в период с 2013 по 2023 год подозреваемый получал взятки за содействие в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на подведомственных объектах.