Махачкала, 27 ноября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Советский районный суд Махачкалы продлил арест бывшему главе города Избербаш Магомеду Исакову по уголовному делу о взятке в 3,9 млн рублей. Об этом в среду, 27 ноября, сообщило ТАСС со ссылкой на материалы суда.

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«Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 декабря», — заявили в инстанции.

По версии следствия, в 2019 году арестованный получил 3,9 млн рублей от застройщика за отмену разрешения на строительство дома в Избербаше.

Магомед Исаков с декабря 2018 года временно исполнял обязанности главы городского округа, в октябре 2019-го был избран главой Избербаша.

Как передавало ИА Регнум 15 ноября, Раменский суд Московской области арестовал первого замглавы администрации городского округа Бронницы Михаила Батурина по делу о получении взятки в сумме 9 млн рублей. Он был задержан 13 ноября. Установлено, что замглавы города потребовал у подрядчика заплатить 5% от контракта суммой более 158 млн рублей за протекцию работ по благоустройству парка в районе озера Бельское. Объём работ в итоге не соответствовал техническому заданию к контракту, при этом документы о принятии были подписаны.