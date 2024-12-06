Москва, 6 декабря, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Решение о размещении новейшей российской ракетной системы «Орешник» на белорусской территории может быть принято только президентами России и Белоруссии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил разместить в республике гиперзвуковую ракетную систему «Орешник».

«Такие решения принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности», — сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, Россия в ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами провела 21 ноября испытания новейшей баллистической ракеты комплекса «Орешник», нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На следующий день президент России Владимир Путин отметил, что РФ продолжит проведение испытаний «Орешника», в том числе в зоне боевых действий.

На саммите ОДКБ Путин заявил о запуске «Орешника» в серийное производство. Он рассказал, что блоки ракеты способны атаковать цель со скоростью порядка 3 км/с и поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. Российский лидер также отметил, что всё, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль.