Астана, 28 ноября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в шутку предложил российскому лидеру Владимиру Путину разместить в республике гиперзвуковую ракетную систему «Орешник».

Гавриил Григоров/РИА Новости

«Я тут старшему брату пошутил: говорю, места готовы для дислокации», — сказал он в комментарии журналисту Павлу Зарубину на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Лукашенко отметил, что «Орешник» способен обеспечить безопасность Союзного государства. По его словам, демонстрация возможностей новейшей ракеты охладила тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны.

«Уже охладило. Это же мы сразу видим по заявлениям в СМИ. Правда, уже нет единой линии, всё пошло вразнобой. Это говорит о том, что немножко растерялись», — указал белорусский президент.

Как передавало ИА Регнум, Путин на саммите ОДКБ заявил о запуске «Орешника» в серийное производство. Он рассказал, что блоки ракеты способны атаковать цель со скоростью порядка 3 км/с и поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты.

Российский лидер отметил, что всё, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль.

Россия в ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами провела 21 ноября испытания новейшей баллистической ракетой комплекса «Орешник», нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На следующий день Путин отметил, что РФ продолжит проведение испытаний «Орешника», в том числе и в зоне боевых действий.