Ижевск, 5 декабря, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Полицейские задержали женщину, подозреваемую в хищении 3 млн рублей у вдовы участника специальной военной операции. Об этом сообщила 5 декабря в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По данным ведомства, женщина предложила вдове юридические услуги, после чего не только завладела крупной денежной суммой, но и потребовала 870 тыс. рублей за то, чтобы тело погибшего военного доставили с фронта.

«Под видом оказания правовой помощи в получении единовременной выплаты женщина завладела деньгами потерпевшей в размере 3 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Подозреваемую задержали в момент передачи денег. В её жилище провели обыск и изъяли иностранную валюту и другие денежные средства. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, по решению суда её поместили под арест.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мошенники украли 500 тыс. рублей у жительницы ДНР, чей муж пропал в зоне проведения спецоперации. Они представились сотрудниками Минобороны РФ и убедили женщину, что она вправе получить денежную выплату. Деньги со счёта женщины пропали после того, как она перешла по ссылке в поступившем на её телефон сообщении. Потерпевшая обратилась в полицию.

В Кемеровской области мошенники обокрали мать погибшего участника СВО. Ей позвонили якобы из военного комиссариата и попросили подтвердить личность сына, чтобы она смогла забрать его тело и похоронить. Женщина перешла по ссылке, которую ей прислали мошенники, и потеряла свои сбережения.