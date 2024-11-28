Донецк, 28 ноября, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Неизвестные позвонили женщине из Донецкой области и представились Министерством обороны РФ. Злоумышленники убедили женщину, что она имеет право на государственные выплаты за пропавшего на СВО мужа. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Константин Михальчевский / РИА Новости

В середине ноября 36-летней Елизавете П. из Горловки поступил звонок в мессенджер Telegram. На экране телефона высветилось, что звонят из Министерства обороны РФ. Так как супруг Елизаветы был военнослужащим и участвовал в спецоперации, у женщины не возникло подозрений.

«Неизвестные сообщили, что ей положены выплаты, потому что ее муж числится без вести пропавшим и является военнослужащим ВС РФ. Так же ей прислали ссылку для ознакомления с условиями выплаты и с документами, которые надо предоставить. После перехода у женщины выключился телефон, появился чёрный экран», — сообщил собеседник.

Когда Елизавета смогла включить телефон, то решила проверить баланс в приложении банка. Оказалось, что мошенники украли у нее 500 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию с заявлением.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Кемеровской области мошенники обокрали мать погибшего участника СВО. Ей позвонили якобы из военного комиссариата и попросили подтвердить личность сына, чтобы она смогла забрать его тело и похоронить. Женщина перешла по ссылке, которую ей прислали мошенники, и потеряла свои сбережения.