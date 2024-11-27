Прокопьевск, Кемеровская область, 27 ноября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. В середине ноября матери погибшего бойца СВО из Кемеровской области поступил звонок в Telegram. Неизвестный представился военным комиссаром и попросил женщину подтвердить личность её погибшего сына, чтобы мать могла похоронить сына на его родине. Женщина кликнула на присланную в мессенджере ссылку и потеряла все деньги со своей карты. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Petrov Sergey/Global Look Press

57-летняя Надежда Б. из Прокопьевска ждала известий о погибшем сыне. 31-летний Александр ушёл на фронт добровольцем и погиб во время выполнения боевой задачи.

«14 ноября женщине позвонили в Telegram. Аккаунт был подписан как «Военный клинический госпиталь». Звонивший представился военным комиссаром и сказал, что тело её сына находится в морге в Ростове-на-Дону, и чтобы его забрать нужно сначала подтвердить личность. Фейковый комиссар назвал женщине данные её сына и попросил кликнуть на присланную ссылку, чтобы загрузились документы. Надежда так и сделала. После этого экран телефона погас», — рассказал собеседник.

Уже после разговора женщина, открыв приложение банка, обнаружила, что с её счета пропали 15 тысяч рублей. Надежда обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 (кража).

Ранее ИА Регнум сообщало, что челябинская полиция задержала цыгана, обманувшего мать погибшего бойца СВО. Мужчина пообещал сделать ремонт, получил 1,5 млн рублей и скрылся.