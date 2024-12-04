Таганрог, Ростовская область, 4 декабря, 2024, 07:43 — ИА Регнум. В Ростовской области с раннего утра 4 декабря подразделения противовоздушной обороны отражали атаку ВСУ. В районе Таганрога были выявлены и уничтожены 12 украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Глава региона заверил, что при отражении атаки дронов ВСУ никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 4 декабря над шестью регионами России 24 вражеских беспилотника, которые были нацелены ВСУ на совершение террористических атак.

ВСУ за сутки лишились на курском направлении более 300 военнослужащих, сообщили 3 декабря в Министерстве обороны России.